L’AQUILA: LUTTO E DOLORE PER LA MORTE DELLA DOTTORESSA ALISIA MACEROLA, STIMATA DIRIGENTE ASL

L’AQULA – È morta questa mattina all’Aquila, all’età di 65 anni, la dottoressa Alisia Macerola, per anni dirigente medico della Asl 1.

Specializzata in Anestesia e Rianimazione nel suo lavoro aveva, tra l’altro, svolto attività nella direzione sanitaria dell’ospedale di Avezzano e negli ultimi anni era diventata coordinatrice dei programmi di screening oncologici aziendali, un settore cruciale sul fronte della prevenzione.

“La direzione aziendale esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Macerola il cui lavoro all’interno dell’azienda è stato caratterizzato da professionalità, dedizione e umanità verso gli altri”, scrive in una nota la Asl.

“Mancherà a tutti sia per lo spessore umano sia per il rigore con cui interpretava il proprio ruolo professionale. Un messaggio di affettuosa vicinanza ai familiari”.