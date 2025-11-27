L’AQUILA: LUTTO NEL MONDO DELLA CULTURA, E’ MORTO IL GRANDE STORICO E INTELLETTUALE UMBERTO DANTE

L’AQUILA – Lutto nel mondo della cultura abruzzese e italiana: è morto il grande storico Umberto Dante, 77 anni, docente di Storia contemporanea all’Università dell’Aquila e di Storia delle Comunicazioni di massa a Roma La Sapienza. E ‘ stato anche presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’italia Contemporanea (Iasric),

Tra le sue opere Insorgenza ed anarchia, La seduzione americana, Abruzzo, Il verosimile nelle arti visive, L’utopia del vero nelle arti visive, Il successo nel cinema. Era considerato uno degli intellettuali più di peso, indipendenti e brillanti della sua generazione, assieme ad Alessandro Clementi e Raffaele Colapietra, anche loro scomparsi.

Scrive il presidente dello Iasric Carlo Fonzi.

“Desidero esprimere alla famiglia, a nome mio personale, del Comitato direttivo, dei soci dello Iasric e del personale amministrativo di supporto del Consiglio regionale dell’Abruzzo, le più sentite condoglianze. Il prof. Umberto Dante, che mi ha onorato della sua amicizia sin dai lontani anni 70, quando arrivò nell’Università aquilana, è stato un Presidente importante dell’Istituto, che ha diretto per tantissimi anni con lodevole impegno ed indiscutibile competenza. Con affetto mi unisco al vostro dolore”.