L’AQUILA, LUTTO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA PER LA MORTE DEL COMMERCIANTE LUCIO ROSSI: AVEVA 62 ANN

PAGANICA – E’ scomparso, all’età di 62 anni, Lucio Rossi, noto commerciante di Paganica, che aveva un negozio di articoli di giardinaggio nella zona nei pressi del ponte Raiale.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, era stato ricoverato all’ospedale San Salvatore per un problema fisico che non sembrva grave, ma è stato colto da un infarto all’interno dello stesso nosocomio ed è morto.

Giocatore di volley in età giovanile, Rossi lascia il fratello Pierluigi, la sorella Gilda e i nipoti.

Alla famiglia le consoglianze della redazione di Abruzzoweb.

