L’AQUILA: LUTTO PER IL CONSIGLIERE D’ANGELO, MORTO IL NONNO ELPIDIO

L’AQUILA – Lutto per il consigliere comunale dell’Aquila Daniele D’Angelo che piange la scomparsa del nonno Elpidio.

“Caro nonno Elpidio nella lapide che ricorda tuo padre c’è scritto ‘La religione degli umili, famiglia, patria e lavoro ti nobilitarono nella vita’. Poi tu caro nonno questa frase l’hai trasmessa a noi e noi proseguiremo il vostro volere”, scrive D’Angelo su Facebook.

“Ora che sei di nuovo con nonna dille che vi ho amato più di me stesso e continuerò a farlo finché avrò vita. La vostra forza è tramandata nel cuore di chi resta. Non con le parole ma con la semplice promessa che farò di tutto per onorare i vostri insegnamenti. Quando ci vediamo di nuovo in cielo vi racconterò come è andata. Ora sono tranquillo nella consapevolezza che i vostri occhi continueranno a seguire me e i vostri amati nipoti . Parlagli di Riccardo che non lo ha conosciuto, dille che piccola peste che sta crescendo. Voi siete in cielo ma il vostro onore vive nei nostri ricordi e negli insegnamenti che ci avete donato. Grazie nonni. Grazie nonni grazie per avermi lasciato in eredità la forza, l’onore, la serietà. Grazie per avermi insegnato i valori veri, per avermi insegnato l’uso degli attrezzi rurali con i quali avete lavorato per darci un futuro migliore. Grazie grazie grazie. Piedi per terra e sguardo fiero. Grazie”.

In una nota il cordoglio del presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo: “A nome dell’intera Assemblea civica e mio personale, partecipo il più profondo cordoglio e i sentimenti di vicinanza al collega consigliere Daniele D’Angelo, e alla sua famiglia, per la scomparsa del nonno Elpidio”.

