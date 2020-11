L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la morte di Carlo Di Giambattista.

Noto in città come Pesciò per essere il volto storico di Nuno Gomme, Di Giambattista aveva 56 anni.

Lascia la moglie e un figlio.

I funerali si celebreranno domani, giovedì 12 novembre alle 15, nella chiesa di San Bernardino nel rispetto della normativa Covid 19.

Alla le condoglianze della redazione di Abruzzoweb.

