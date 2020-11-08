L’AQUILA: LUTTO PER LA MORTE DI SIMONA PROIA, AVEVA 52 ANNI

8 Novembre 2020 11:57

L’AQUILA – E’ venuta a mancare, dopo una lunga malattia, l’aquilana Simona Proia.

Mamma e moglie legatissima alla sua famiglia, la donna aveva 52 anni. E’ scomparsa due giorni fa all’interno dell’ex Onpi, in località Torrione.




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Alla famiglia, le condoglianze da parte della redazione di Abruzzoweb.

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