L’AQUILA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL SOPRANO EMMA PETRICOLA

L’AQUILA – Il mondo della musica aquilana piange la scomparsa del soprano Emma Petricola, morta a 55 anni nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era stata ricoverata qualche ora prima a causa di una malattia che l’aveva colpita però da tempo.

Laureata in arti della musica e dello spettacolo nella facoltà di Lettere e filosofia del capoluogo e diplomata in canto lirico al conservatorio Casella, Petricola aveva poi conseguito a pieni voti un diploma accademico di secondo livello nel 2012, ricorda Il Centro. Ex direttrice artistica e musicale della Corale L’Aquila e della compagnia Accademia delle Muse tra il 2000 e il 2016, dove ancora collaborava come dirigente, vantava oltre 600 performance artistiche divise tra attività concertistiche, operistiche, recital, teatro musicale e musical, genere quest’ultimo da lei introdotto per la prima volta all’Aquila. Emma Petricola lascia il marito Giorgio.

Grande il dolore tra i suoi tanti amici che l’hanno conosciuta, apprezzata e amata.