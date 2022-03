L’AQUILA, LUTTO PER LA SCOMPARSA DELLA GIOVANE MARIANNA BARONIO: “LASCIA UNA TRACCIA INDELEBILE”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la prematura scomparsa di Marianna Baronio, morta a soli 27 anni a causa di una malattia.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, carichi di dolore per una giovane vita spezzata, ma anche di innumerevoli bei ricordi che i tanti amici continuano a condividere.

Particolarmente toccante quello pubblicato sui social dall’Ail-L’Aquila, l’Associazione italiana contro le leucemie e linfonodi.

“Oggi è una di quelle giornate che si vorrebbe poter cancellare dai calendari di tutto il mondo….Marianna non ce l’ha fatta.

Siamo pietrificati dal dolore, Ilaria e io non riusciamo a lavorare, siamo sopraffatte dal pianto, anche se siamo consapevoli che tragedie così grandi ci devono spingere a fare sempre di più e sempre meglio per sconfiggere queste maledette malattie.

Nelle mie lunghe telefonate con Marianna, ho avuto modo di conoscerla a fondo, e di godere della sua bontà d’animo, della sua dolcezza infinita, della sua forza incrollabile e del suo coraggio nell’affrontare il suo lungo calvario di malattia. Ha avuto una vita breve la piccola Marianna….ma lascia una traccia profonda e indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di esserle vicino e di essere inondato dalla sua luce e dalla sua essenza.

Umanamente è difficile da accettare una fine così ingiusta, soprattutto dopo aver patito tante sofferenze……

Mariannina cara, nell’abbracciare forte forte i tuoi amati genitori e il tuo amatissimo Lele, vogliamo immaginarti finalmente guarita….e la vita possa donare a noi la forza per sopportare il peso lacerante della tua assenza”.