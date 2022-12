L’AQUILA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO VINCENZO DE BENEDICTIS

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la prematura scomparsa dell’avvocato Vincenzo De Benedictis, morto a 59 anni a causa di un malore improvviso.

Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato stroncato da un infarto.

La notizia, che da poco ha cominciato a circolare, ha gettato nello sconforto l’intera città, dove De Benedictis era molto conosciuto e stimato.

L’avvocato lascia la moglie, la professoressa Maria Cristina Moschino, e due figli.

Toccante il messaggio di cordoglio della Federazione italiana Golf Abruzzo: “Una terribile notizia ci ha raggiunto poco fa. Il caro Vincenzo De Benedictis non è più con noi. Responsabile delle attività giovanili del comitato abruzzese, braccio destro del delegato Leonardo Gravina.

Uomo colto, educato, generoso, fedele, tante doti nella stessa persona, e non sono frasi di circostanza perché chi ha conosciuto Vincenzo sa di che persona stiamo parlando. Perdita dolorosissima e incolmabile per tutta la Federazione, per il suo circolo di appartenenza San Donato Golf e per il movimento del golf in generale. Ora bisogna metabolizzare l’accaduto e soprattutto stringersi attorno alla famiglia, che più di tutti lo sta piangendo. Ciao Vincenzo, non abbiamo altre parole”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.