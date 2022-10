L’AQUILA: LUTTO PER SCOMPARSA DI MAURIZIO CIANCARELLA, STRONCATO DA UN MALORE, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – L’Aquila piange l’improvvisa scomparsa di Maurizio Ciancarella, stroncato da un malore a 58 anni.

Ciancarella, molto conosciuto e stimato, è stato agente della Polizia di Stato, da tempo in pensione, e fratello del noto imprenditore Luciano.

I funerali si terranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella Basilica di Collemaggio.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando attraverso i social.

“Caro Maurizio, perderti è doloroso almeno quanto la gioia di averti incontrato. Abbracciamo i tuoi cari, la tua famiglia”, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Il commosso messaggio del neo eletto senatore Guido Liris: “Ho scelto questa foto per salutarti. Questa foto dice tutto, dice tutto quello che sei stato, e, in particolare, che sei stato per me. Scrivo questo post mentre sto in autostrada verso Roma, nella direzione opposta verso la quale vorrei andare. Dovrei stare vicino a te e alla tua famiglia, invece devo andare in un’altra direzione. Ma so che tu mi capisci, mi hai sempre capito… eri orgogliosissimo del NOSTRO risultato: ‘abbiano un Senatore, Loris numero uno’ (così ti divertivi a chiamarmi). Stavo pensando a cosa scrivere, stavo pensando a quante ne abbiamo fatte insieme, a quante serate, a quanto sei stato importante per il gruppo, una tua seconda famiglia alla quale tu hai tanto, e che in nessun modo riuscirà a supplire alla tua assenza (fisica, perché spiritualmente ci sarai sempre). Ti dico solo che mi mancherai da morire, che mi sento solo di ringraziarti per quanto hai fatto per me. Abbraccio forte la tua bellissima famiglia, la tua splendida moglie Roberta e tuo figlio Mattia, l’operativo Giampiero, il gigante Luciano, e poi il grande Marco, qualcosa di più di un cognato. Il gruppo rimarrà sempre unito e forte, anche e soprattutto in tuo onore. Ti voglio bene. Il tuo Loris”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.