L’AQUILA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI PIERPAOLO MORELLI

L’AQUILA – L’Aquila piange la scomparsa di Pierpaolo Morelli, venuto prematuramente a mancare all’età di 48 anni.

Dipendente Asm, Aquilana Società Multiservizi , e grande appassionato di Rugby, ha giocato nel Paganica Rugby.

Tra i tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, non poteva mancare quello del Paganica Rugby: “Pierpaolo Morelli, pilone rossonero, ha passato la palla a soli 48 anni. La polisportiva Pagnica Rugby si stringe in un grande abbraccio alla sia famiglia ed ai suoi cari”.