L’AQUILA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI RUGGERO ALBANI, LUNEDI’ I FUNERALI A SASSA

L’AQUILA – L’Aquila piange la scomparsa di Ruggero Albani, che si è spento all’ospedale San Salvatore del capoluogo regionale dopo aver a lungo combattuto contro una malattia.

Albani, ex dipendente dell’Ater e padre della giornalista Matilde e di Massimiliano, era molto conociuto e stimato in città e in particolare nella frazione di Sassa, dove viveva insieme alla moglie Franca.

I funerali si terranno lunedì 27 giugno, alle 10, nella chiesa di Santa Giusta a Sassa. Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.