L’AQUILA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI TULLIO ATTANASIO

L’AQUILA – L’Aquila piange la scomparsa di Tullio Attanasio, scomparso ieri a 77 anni.

Noto e stimato medico aquilano, ha lavorato per anni all’ospedale “San Salvatore” ed è stato un importante punto di riferimento nel mondo dell’associazionismo e in quello della militanza politica, impegnato esponente di sinistra, attualmente iscritto al circolo del Partito democratico dell’alta Valle Aterno.

Attanasio lascia la moglie Gigliola Coccovilli e il figlio Francesco, vigile del fuoco e musicista. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare.

“Con grande dolore sono ad annunciare la scomparsa di Tullio Attanasio, grande amico e fondatore della nostra congregazione. A Gigliola e Ciccio vanno le mie, nostre più sentite e sincere condoglianze”, scrive Luca Frascaria, dell’Antica e nobile congregazione di Santa Agnese.

E ancora: “La segretaria del circolo ,i tesserati e Tutta la comunità del Partito Democratico partecipa con profondo cordoglio alla dolorosa scomparsa del Dottore Tullio Attanasio . Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

“Apprendo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Tullio Attanasio Ricordo che venne a Pizzoli come medico condotto ed ebbi modo di apprezzare, come sindaco, la sua professionalità ed umanità. Tullio fu anche un valente chirurgo ospedaliero. L’Associazione Orione, di cui è stato per molti anni animatore, è diventata un punto di riferimento culturale della nostra comunità”.

