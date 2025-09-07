L’AQUILA: LUTTO PER SCOMPARSA A 82 ANNI DI WALTER FREZZA, STIMATO IMPRENDITORE EDILE

L’AQUILA – Si è spento dopo una lunga malattia a 82 anni all’Aquila, lo stimato imprenditore edile Walter Lascia la moglie Velia, i figli Eleonora, Emanuele e Claudia, gli amati nipoti Leonardo, Camilla, Vittoria, Matilde, Viola, Giulia, Penelope e Antea.

Il rito religioso sarà celebrato domani lunedì 8 settembre alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Pettino.

Scrivono i familiari; “Con il cuore colmo di dolore ma anche di gratitudine infinita, ti salutiamo, Papà. Sei stato per noi una guida silenziosa, un esempio forte e gentile, un porto sicuro in ogni tempesta. Hai amato con discrezione, vissuto con dignità, donato senza mai chiedere. La tua voce, i tuoi consigli, il tuo sguardo buono resteranno con noi ogni giorno. Ci mancherai immensamente, ma sappiamo che continuerai a camminare al nostro fianco, come hai sempre fatto.

Con amore eterno, Eleonora, Claudia ed Emanuele”.