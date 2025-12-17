L’AQUILA: LUTTO PER SCOMPARSA DI ANGELA MATTONI, MADRE DEI COSTRUTTORI CORRADO E MASSIMO CHIODI

L’AQUILA – È morta all’età di 83 anni Angela Mattoni, madre di Corrado e Massimo Chiodi, noti e stimati imprenditori edili dell’Aquila.

Mattoni è deceduta oggi all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Oltre ai figli Corrado, Massimo e Roberta, lascia il marito Lucio, le nuore, il genero, i nipoti e i pronipoti.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale del Santuario della Madonna di Roio.

Alle famiglie colpite dalla scomparsa di Angela Mattoni vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di AbruzzoWeb.