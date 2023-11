L’AQUILA, MACCARONE: “DA SCIMIA ATTI DI DELIRIO POLITICO, LEGA CONTINUA LAVORO SU FRAZIONI”

L’AQUILA – “Risultano quantomeno assurdi i comunicati diffusi a mezzo stampa dal consigliere comunale Massimo Scimia (Passo Possibile) sulla questione della ripulitura degli argini fluviali del Fiume Aterno nella zona Bazzano – Monticchio. Sembra incredibile ma, evidentemente, parte di opposizione al Comune dell’Aquila non riesce ad accettare di aver perso le elezioni per la seconda volta e che vi siano amministratori di maggioranza legittimamente al lavoro sul territorio, impegnati ogni giorno in una attività di ascolto dei problemi e di ricerca delle soluzioni. Ricordiamo al consigliere Scimia, colto da un istante di delirio politico, che non detiene il ‘controllo’ di alcuna porzione di territorio cittadino”.

Così, in una nota, il consigliere al Comune dell’Aquila Alessandro Maccarone, della Lega, in risposta a Scimia che in un precedente comunicato aveva sottolineato: “Ad accogliere, 6 novembre alle ore 8.30 sul ponte della Mausonia, e guidare la ditta che avrebbe dovuto procedere alla rimozione del materiale che ha causato l’ostruzione e alla conseguente messa in sicurezza dell’argine, tra campi infangati, sterpaglie e acquitrini ad assistere alle operazioni c’erano il sottoscritto e due residenti della zona. Ma il punto non è solamente questo. Ci vuole un certo ardire nell’affermare che si è intervenuti ‘prontamente’; prontamente rispetto a cosa?”.

E così Maccarone replica a sua volta: “Contrariamente a quanto da lui dichiarato, il consigliere fa finta di non ricordare che già il 14 settembre 2020 l’amministrazione ha effettuato una primo intervento di ripulitura del tratto fluviale. Con la stessa prontezza si è intervenuti ogni qualvolta vi è stata necessità di operare nella Frazione di Monticchio e gli amministratori della Lega e del centrodestra sono sempre stati in prima linea per affrontare le problematiche della comunità”.

Vogliamo rassicurare il consigliere Scimia garantendogli che, nonostante le sue uscite sulla stampa, continueremo a lavorare quotidianamente in tutte le frazioni della città, anche con una particolare attenzione a Monticchio. Comunità, quest’ultima, che esprime tra l’altro amministratori di centrodestra di estrema qualità. La sinistra scrive sulla stampa, la Lega amministra e risolve i problemi dei cittadini con senso di responsabilità e serietà”, chiosa Maccarone.