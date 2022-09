L’AQUILA: MACCARONE E VITTORINI, “AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO SU PETTINO”

L’AQUILA – “Con grande soddisfazione comunichiamo che sono partiti questa mattina una serie di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno, tra gli altri, il rifacimento delle strade nel quartiere di Pettino, a iniziare da Via Norma Cossetto.”

Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali Livio Vittorini, Presidente della I Commissione Programmazione e Bilancio di Fratelli d’Italia, e Alessandro Maccarone della Lega.

“Era per noi fondamentale rispettare un impegno preso con i residenti che attendevano questi interventi da mesi e che qualificano lo spirito dell’Amministrazione di Centrodestra, sempre attenta alle necessità dei nostri quartieri e delle nostre frazioni. In campagna elettorale abbiamo raccontato le tante attività svolte per tenere acceso il cambiamento in una Città sempre più all’altezza delle legittime esigenze degli aquilani: oggi, insieme al Sindaco Pierluigi, Biondi siamo intenzionati a continuare questo percorso a partire dagli interventi che impattano positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. Il nostro ringraziamento, sentito, va all’assessore Vito Colonna, agli operai e agli addetti comunali del servizio Viabilità coordinati dal Geom. Danilo Ciuffetelli per il preciso lavoro svolto, impreziosito dalla proficua interlocuzione e collaborazione con i residenti del quartiere.”, conclude la nota.