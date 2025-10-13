L’AQUILA: “MACCHINARIO PER PULIRE IL CENTRO ESPLOSO”, ROTELLINI, “70MILA EURO PER MEZZO USA E GETTA”

L’AQUILA – “L’Aquila bella mé, ci prenderemo cura di te: questo diceva il sindaco Pierluigi Biondi qualche settimana fa, qui a Piazza Palazzo. E a Piazza Regina Margherita ci stiamo talmente prendendo cura della città che stiamo spendendo tutte le risorse dei cittadini aquilani”.

Lo fa sapere Lorenzo Rotellini, consigliere comunale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Comune dell’Aquila.

“Dopo aver speso circa 20 milioni di euro per rifare la pavimentazione del centro storico – piaccia o non piaccia – il Comune ha acquistato un macchinario da circa 70mila euro, pagato dagli aquilani, che avrebbe dovuto pulire la pavimentazione in una sola passata. Ebbene, il macchinario ha davvero fatto una sola passata: quella della dimostrazione, prima di esplodere”, aggiunge il consigliere comunale in un video pubblicato sui social.

“Abbiamo comprato un macchinario usa e getta per pulire la pavimentazione. Chiederemo conto all’Amministrazione comunale di questo acquisto e delle risorse spese”, conclude Rotellini.