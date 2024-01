L’AQUILA: MACELLERIA DI VINCENZO E DAMIANO SPARANO CONFERMATA NEI PUNTI VENDITA TIGRE EX MAXI FUTURA

L’AQUILA – La macelleria “Sparano” di Vincenzo e Damiano Sparano continuerà a servire la clientela nei due punti vendita Maxi Futura dell’Aquila passati al marchio Tigre da pochi giorni.

Dopo la riapertura – con tanto di bagno di folla – di giovedì 11 gennaio scorso con il nuovo marchio in Via Beato del Beato Cesidio ed in Via Colagrande, infatti, molti affezionati clienti si sono chiesti se con il cambio di gestione sarebbe stato confermato il “team” Sparano.

La risposta non si è fatta attendere: la macelleria Sparano è rimasta. Una notizia che ha rallegrato tanta gente abituata ad acquistare la carne in quei punti vendita.

Christian Castri, Stefano Quattrociocchi, Massimo Ciuffetelli, Maurizio Murgia, Giampiero Zecca e Vincenzo e Damiano Sparano, questi ultimi due, padre e figlio, da titolari della macelleria, continueranno quindi nel loro lavoro in Via del Beato Cesidio ed in Via Colagrande. L’ulteriore, ottima notizia è che tutti i circa quaranta dipendenti dei punti vendita sono stati confermati.

Il “passaggio” da Maxi Futura è stato possibile grazie al sodalizio tra il gruppo Fioravanti e il gruppo Gabrielli. (r.s.)