L’AQUILA, MAGNOTTA: SPUNTA AUDIO “QUASI” INEDITO, “BUSH JR. FA SCOPPIARE GUERRE COME IL PADRE”

L’AQUILA – “Bush fa scoppiare guerre come il padre” e “I ‘gazzemari’ (kamikaze, ndr) che si fanno saltare per aria”.

Dalle viscere della rete spunta uno dei tanti audio “quasi” inediti di Mario Magnotta, ex bidello dell’Aquila scomparso nel gennaio del 2009 diventato celebre per gli scherzi telefonici subiti negli anni ’80 da due ex studenti dell’Istituto tecnico commerciale “Luigi Rendina”, Maurizio Videtta e Antonello De Dominicis, da anni titolari dell’apprezzatissimo ristorante tipico aquilano “Le Antiche Mura”.

L’audio – che AbruzzoWeb.it pubblica integralmente – risale al 2 novembre 2004, giorno delle elezioni presidenziali Usa che avrebbero sancito la vittoria del repubblicano George Walker Bush sul democratico (da Magnotta erroneamente e forse profeticamente definito “repubblicano”) John Kerry, ed è una prova di “StrisciaMagnotta”, revival in forma radiofonica – mai andato in onda – dell’omonimo tg trasmesso nei primi anni 2000 sull’emittente aquilana TvUno.

Registrato all’Aquila da un paio di perdigiorno nella redazione di un mensile cartaceo, DimensioneAq, si tratta dell’ennesimo concentrato di “perle” del Magnotta, questa volta in versione politica e giornalistica e che dopo essere stato apprezzato in un sottobosco per pochi eletti, farà immediatamente il giro del web e dei social. (r.s.)