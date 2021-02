L’AQUILA, MAGNOTTA: VERGASSOLA LO OMAGGIA SU INSTAGRAM, “ESISTE UN MONDO PRIMA E DOPO LO SCHERZO”

L’AQUILA – “Esiste un mondo prima e dopo lo scherzo telefonico al mitico Magnotta. Prima di quello scherzo il telefono era considerato solo un innocuo strumento per comunicare. Dopo è diventato una potente e geniale arma con cui inventare esilaranti storie, trappole micidiali, racconti ironici e graffianti burle. E su tutte, appunto, c’è la storia del bidello aquilano Mario Magnotta e dello scherzo che alcuni suoi ex studenti gli fecero nel corso di diverse settimane, quello della mitica lavatrice. Se non lo conoscete, andatelo ad ascoltare su YouTube. Si tratta di un momento di alta comicità che nonostante l’intento canzonatorio ha dato al protagonista fama e successo. Ho incontrato il Magnotta all’Aquila anni fa, prima della sua morte e conservo con affetto e un sorriso la foto di quella giornata in cui anche io pensai per un attimo di iscrivermi ai terroristi”.

Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’attore, conduttore televisivo e cantante ligure Dario Vergassola, uno dei fan più sfegatati del leggendario bidello aquilano Mario Magnotta, ligure di nascita, diventato celebre “grazie” agli scherzi telefonicim finiti prima su audiocassetta, poi su cd e poi, inevitabilmente, su internet, che due ex studenti di ragioneria, Antonello De Domimicis e Maurizio Videtta, fecero anche a lui negli anni ’80.

Vergassola ha pubblicato il post insieme a due foto che lo ritraggono col suo “idolo”. L’attore ligure, che si è spesso esibito all’ombra del Gran Sasso, conobbe il buon Mario, scomparso nel gennaio del 2009 (tre mesi prima del terribile terremoto che colpì l’Abruzzo e distrusse L’Aquila), circa venti anni fa, in occasione di uno spettacolo al campo sportivo della frazione aquilana di Preturo, per poi incontrarlo nuovamente qualche anno dopo al teatro “San Filippo”, dove furono scattate le due fotografie che ritraggono lo showman nato a La Spezia insieme al personaggio aquilano nato a Pieve di Teco, in provincia di Imperia.

Quando seppe della morte di Magnotta, Vergassola lo omaggiò in chiusura della trasmissione di Rai3 “Parla con me”, condotto insieme a Serena Dandini, appendendo una foto del mitico Mario sulla scenografia.

I fumettisti Antonio Recupero e Fabrizio Di Nicola hanno pubblicato un fumetto dal titolo “Magnotta Wars” con protagonista Marius, “il pronipote di un noto bidello abruzzese”.

Download in PDF©