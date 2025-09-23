L’AQUILA: MALORE IN PALESTRA, DONNA SOCCORSA INSIEME A DOTTORESSA CHE LE HA PRESTATO ASSISTENZA

L’AQUILA – Momenti di apprensione ieri mattina per una donna che ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in una palestra dell’Aquila.

La donna si è sentita male mentre attendeva di iniziare una lezione di fitness.

Fondamentale – fanno sapere i titolari della palestra – è stato il tempestivo utilizzo del defibrillatore e l’immediato intervento del personale insieme alla presenza di una dottoressa che si trovava in sala e ha prestato i primi soccorsi.

Nel frattempo, una dottoressa del 118, accorsa per prestare assistenza, ha a sua volta accusato un malore ed è stata soccorsa nello stesso momento all’interno della palestra.

Grazie alla prontezza dei presenti, al coordinamento dei soccorsi e alla disponibilità delle attrezzature salvavita presenti nella struttura, entrambe le donne sono state soccorse e accompagnate in ospedale per accertamenti (red.)