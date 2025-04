L’AQUILA: MALORE IN PIAZZA, IN BUONE CONDIZIONI DONNA SOCCORSA DA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Attimi di apprensione poco fa in Piazza Duomo, all’Aquila, dove una signora ha accusato un malore tra la folla, mentre sono in corso gli ultimi preparativi per la cerimonia di Giuramento dei vigili del fuoco.

La donna è stata prontamente soccorsa dalla Croce rossa, presente sul posto.

L’episodio ha destato apprensione tra i tanti presenti ma nulla di preoccupante, secondo quanto riferito: la donna è in buone condizioni.