L’AQUILA: MALORE MENTRE SI ALLENA, DONNA RICOVERATA IN OSPEDALE, SOSPESE ATTIVITA’ PALESTRA

23 Settembre 2025 10:40

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Una donna ha accusato un malore improvviso ieri mattina mentre si trovava in una palestra dell’Aquila.

Il personale presente ha immediatamente allertato il 118, che è intervenuto sul posto prestando le prime cure.





La giovane è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Da capire la causa scatenante, a cominciare da un possibile eccessivo sforzo fisico.

La palestra ha temporaneamente sospeso le attività per consentire i necessari controlli. (red.)

