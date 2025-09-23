L’AQUILA: MALORE MENTRE SI ALLENA, DONNA RICOVERATA IN OSPEDALE, SOSPESE ATTIVITA’ PALESTRA

L’AQUILA – Una donna ha accusato un malore improvviso ieri mattina mentre si trovava in una palestra dell’Aquila.
Il personale presente ha immediatamente allertato il 118, che è intervenuto sul posto prestando le prime cure.
La giovane è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.
Da capire la causa scatenante, a cominciare da un possibile eccessivo sforzo fisico.
La palestra ha temporaneamente sospeso le attività per consentire i necessari controlli. (red.)
