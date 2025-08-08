L’AQUILA: MALORE PER UN OPERAIO DI 68 ANNI AL LAVORO SU UN TETTO, CAOS TRAFFICO IN VIA XX SETTEMBRE

L’AQUILA – Caos e attimi di apprensione questa mattina in via XX Settembre, all’Aquila, dove un operaio di 68 anni, che stava lavorando su un tetto di un edificio nella parte finale della strada, quella più vicina alla villa comunale, ha avuto un malore, forse un infarto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con una autoscala che lo hanno recuperato. Fasi concitate e forze di polizia e 118 sul posto oltre a code lunghissime visto che il traffico è stato bloccato per consentire il recupero del lavoratore. L’uomo è ora al pronto soccorso del San Salvatore per accertamenti e capire se si è trattato di un infarto o di altra patologia. (g,g.)