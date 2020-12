L’AQUILA, MALTEMPO E VENTO: SI STACCA GUAINA DA TETTO MAP DI PIANOLA

L’AQUILA – Il forte vento all’Aquila, come nel resto d’Abruzzo, continua a far registrare numerosi disagi come a Pianola dove, tra la piastra 11 e 12 del villaggio Map, nel primo pomeriggio, si è staccata una guaina da un tetto che, prima di cadere a terra, ha travolto un lampione.

Secondo quanto appreso, non sono stati registrati feriti o altri danni. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco che stanno intervenendo anche ai Map di Bazzano.

Perturbazione rapida ma intensa quella in transito in queste ore sull’Abruzzo, con rovesci diffusi e, in generale, maltempo.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org, la pioggia cadrà su Marsica, nell’Aquilano. Copiose nevicate, inoltre, sui rilievi che si affacciano a ovest, al di sopra dei 1200-1400 metri ma , localmente, anche a quote inferiori. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche ad est, dove in serata si assisterà ad alcune schiarite. Ad ovest gli annuvolamenti rimarranno invece consistenti. Previste raffiche di vento, in particolare nelle zone montuose, collinari, Val Pescara e Val di Sangro.

Download in PDF©