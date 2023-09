L’AQUILA – Il tribunale dell’Aquila ha condannato a tre anni e mezzo di reclusione una badante, Isabella Di Carlo, in quanto accusata di maltrattamenti ai danni di alcune anziane ospiti di una casa du riposo. Il pm aveva chiesto 4 anni di carcere ma è caduto il reato di circonvenzione di incapace per il quale l’imputata avrebbe sottratto 300mila euro.

Visto che la testimone principale, ma non l’unica, era una anziana di 98 anni, impossibilitata a muoversi, il collegio si è recato nel luogo in cui si trova adesso per sentire la sua deposizione. Tra le accuse, secondo quanto riporta il Messaggero, quelle di aver tenuto le anziane al freddo, di non aver fatto adoperare l’acqua calda e di non aver sempre fatto somministrare cibo a sufficienza. Ci sarebbero state vessazioni fisiche e psicologiche.

Fin qui le accuse per le quali, dopo avere appreso le motivazioni, la difesa, rappresentata dall’avvocato Dario Visconti, ricorrerà in appello.