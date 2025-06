L’AQUILA: MANCA NUMERO LEGALE E IL CONSIGLIO COMUNALE SALTA. LE OPPOSIZIONI, “SONO GIA’ IN FERIE”

L’AQUILA – “In seno alla maggioranza al governo della città si respira già aria di ferie. Prova ne è l’assenza di numerosi esponenti del centrodestra, tra cui il sindaco Biondi, in Consiglio comunale questa mattina. Dopo i due appelli effettuati dal presidente Santangelo e le defezioni rilevate nel centrodestra la seduta non si è potuta tenere per mancanza del numero legale”.

Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri di opposizione Stefania Pezzopane, Stefano Albano, Stefano Palumbo (Partito Democratico), Paolo Romano (L’Aquila Nuova), Simona Giannangeli (L’Aquila coraggiosa), Lorenzo Rotellini (AVS).

“Un lassismo registrato anche ieri nel corso della seduta della Terza commissione consiliare, convocata su nostra richiesta per fare il punto su L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Anche in quell’occasione il sindaco, che poi ha partecipato a una conferenza stampa al piano superiore di Palazzo Margherita, non ha ritenuto di dover presenziare, così come, purtroppo, non erano presenti i professori Alessandro Crociata e Pierluigi Sacco, rispettivamente direttore della candidatura e coordinatore scientifico della candidatura. Sembra, quasi, non ci credano neanche loro in questa opportunità, che consideriamo molto significativa per L’Aquila e il suo territorio”.

“Abbiamo tifato perché L’Aquila diventasse Capitale Italiana della Cultura e vogliamo sostenerla in questo progetto, purché ce ne venga data la possibilità. Chiediamo che non solo i consiglieri comunali vengano coinvolti, ma che l’inclusività interessi tutte le componenti della città, dalle associazioni e egli enti culturali, che non hanno un punto di riferimento neanche per poter dialogare o presentare progetti, agli imprenditori, che possono e vogliono perfezionare i loro servizi per rendere la nostra realtà ancor più ricettiva e accogliente. Notiamo, invece, un’approssimazione marchiana, adagiata sul mero blasone del titolo conquistato: tra sei mesi saremo Capitale Italiana della Cultura e nessuno, a partire dai rappresentanti dei cittadini, sa quale sarà il programma degli appuntamenti, quali saranno i luoghi e gli spazi interessati o quanti fondi verranno impegnati”.

“Questi sono i temi su cui sentiamo la necessità di confrontarci con il sindaco Biondi e, a tal proposito, abbiamo chiesto al presidente di III Commissione Fabio Frullo di concordare proprio con la segreteria del primo cittadino una data utile per poterci sedere intorno al tavolo e affrontarli nel corso di una ulteriore riunione dell’organismo consiliare. Quando troverà spazio nella sua agenda noi saremo pronti e disponibili a fare la nostra parte, come sempre, per L’Aquila e gli aquilani”.