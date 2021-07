L’AQUILA: MANCA NUMERO LEGALE, RIMANDATO AL 19 LUGLIO CONSIGLIO COMUNALE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila, previsto per stamani, è stato sospeso per mancanza del numero legale e sarà successivamente riconvocato in altra data dal presidente Roberto Tinari.

L’Assemblea tornerà comunque a riunirsi lunedì 19 luglio, alle 9.30 per esaminare altri argomenti.

Tra questi, la convalida dei provvedimenti consiliari relativi al protocollo d’intesa con l’Ater per la permuta del complesso residenziale di Porta Leoni e dell’edificio di via Verzieri a Preturo con immobili di proprietà comunale e l’ordine del giorno del consigliere Daniele D’Angelo (Benvenuto Presente) relativo alla dotazione di un apposito ufficio per la definizione delle pratiche pendenti di alienazione di immobili insistenti su terreni di uso civico e l’accesso al bonus del 110 per cento.

Il Consiglio inoltre esaminerà la mozione del consigliere Lelio De Santis (Cambiare Insieme) sulla controversa giudiziaria tra il Comune e la cooperativa fraterna Tau, la ratifica della deliberazione della giunta comunale con cui è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023, la dichiarazione di efficacia della deliberazione consiliare riguardante i lavori di realizzazione del nuovo campo di calcio di Paganica e l’istituzione della ludoteca comunale (progetto “Solo posti in piedi) con l’approvazione del connesso regolamento, predisposto a seguito di incontri partecipativi.

La seduta si svolgerà in modalità mista. E’ stata convocata presso la sala Ipogea dell’Emiciclo e i consiglieri avranno anche la possibilità di collegarsi in videoconferenza.