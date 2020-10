L’AQUILA: MANCANO INSEGNANTI PER PRE E INTERSCUOLA, LA DENUNCIA, “FINITE ANCHE MASCHERINE”

L’AQUILA – “Il personale assegnato dal Comune dell’Aquila per l’avvio del servizio pre e interscuola non è sufficiente ad accogliere, nel rispetto delle norme di sicurezza, il numero degli iscritti”.

E’ quanto si legge nella circolare inviata dalla dirigente scolastica Monia Lai ai genitori degli alunni iscritti alle scuole primarie di San Sisto- Santa Barbara, con un insegnante per 33 studenti, e di Pile, dove è disponibile un solo docente per 63 alunni.

A segnalare la situazione, ancora una volta, i genitori che si dicono “esasperati” per una situazione “assurda”: “chi lavora si trova in seria difficoltà”, spiega una mamma ad AbruzzoWeb.

E ancora: “Da lunedì dovranno portare le mascherine da casa perché la scuola le ha terminate, quindi dovremo affrontare un’ulteriore spesa, e non di poco conto considerando che i prezzi per le mascherine per bambini sono arrivati alle stelle”.

Diverse le criticità segnalate in questi primi giorni nel capoluogo dove, in qualche scuola, si è ancora in attesa dei banchi.

Ma il pre scuola è il servizio che più sta creando apprensioni.

L’assessore Francesco Bignotti ha spiegato che rispetto a quanto programmato all’inizio si sta predisponendo un aumento delle insegnanti in virtù di un protocollo di intesa con l’Azienda farmaceutica municipale (Afm). Dovrebbero essere assegnate una decina di unità.

