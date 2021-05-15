L’AQUILA, MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA PALESTINA IN PIAZZA DUOMO 15 Maggio 2021 19:06 https://abruzzoweb.it/wp-content/uploads/2021/05/manifestazionepropalestinapiazzaduomo.mp4 https://abruzzoweb.it/wp-content/uploads/2021/05/MANIFESTAZIONEPALESTINAPIAZZADUOMO.mp4 Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA Articoli correlati: 6 Maggio 2021 - L’AQUILA, BOTTEGA DA MARCELLO-PREGIATA ABRUZZESE: LA RICETTA CHE “INAUGURA” LA COLLABORAZIONE20 Aprile 2021 - L’AQUILA: DE SANTIS, “REALIZZARE SOTTO PIAZZA DUOMO PARCHEGGIO INTERRATO DA UN PIANO”26 Marzo 2021 - L’AQUILA: “L’ORA DELLA TERRA”, DOMANI PIAZZA DUOMO SENZA ILLUMINAZIONE PER UN’ORA15 Febbraio 2021 - L’AQUILA SMART CITY: L’INFOBOX DI GOOGLE DA MESI PARCHEGGIATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE2 Ottobre 2020 - L’AQUILA, PER QUALCHE DOMENICA IL MERCATO CITTADINO TORNA IN PIAZZA DUOMO9 Settembre 2020 - L’AQUILA: L’HOT DOG DI PEPPE SPECCHIOLI COMPIE TRENT’ANNI, “L’HO RESO ‘ITALIANO’ ED E’ STATO UN SUCCESSO” Ti potrebbe interessare: COVID ITALIA, 6.659 E 136 VITTIME. POSITIVITA’ SCENDE AL 2,2 PER CENTO 15 Maggio 2021 BORSE DI STUDIO, ONOREVOLE TOCCALINI VISITA ADSU L’AQUILA: “RIPARTENZA CAPOLUOGO E’ PRIORITA'” 15 Maggio 202115 Maggio 2021 L’AQUILA, MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA PALESTINA IN PIAZZA DUOMO 15 Maggio 202115 Maggio 2021 MARTINSICURO COMUNE CICLABILE, FIAB CONFERMA BANDIERA GIALLA PER TERZO ANNO CONSECUTIVO 15 Maggio 2021 PESCARA, TORNA ARTINVITA: QUARTA EDIZIONE “FUORI DAGLI SCHEMI” 15 Maggio 2021 LANCIANO, INCIDENTE SULLA STRADA STATALE FRENTANA: MORTO MOTOCICLISTA 40ENNE 15 Maggio 202115 Maggio 2021 Articoli più visti:RSA FONTECCHIO: 56 LAVORATORI VERSO LO SCIOPERO, “CON NUOVA PROPRIETA’ CAMBIATO CONTRATTO” 14 Maggio 2021 L’AQUILA, INCIDENTE TRA VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA ROMA: DUE AUTO DISTRUTTE MA NESSUN FERITO 14 Maggio 2021 L’AQUILA, 40ENNE PREGIUDICATA ARRESTATA DA SQUADRA MOBILE 14 Maggio 2021 VACCINI ANTI COVID: PRENOTAZIONI PER 40ENNI DA LUNEDI’ 17 MAGGIO 12 Maggio 2021 COVID: ITALIA SI TINGE DI GIALLO, GIU’ I CONTAGI, IN ABRUZZO 112 CASI, 1 DECESSO E 105 GUARITI 15 Maggio 2021 LANCIANO: GRAVE INCIDENTE IN VAL DI SANGRO, SCONTRO TRA DUE AUTO AL BIVIO 14 Maggio 2021 “PER MELANOMI PREVENZIONE ESSENZIALE”, FARGNOLI, “TORNATE A FARVI VISITARE” 14 Maggio 2021 CASTELVECCHIO CALVISIO NON RICOSTRUITO, DOPO 12 ANNI PRIMI CANTIERI NEL CENTRO STORICO 15 Maggio 2021 LANCIANO, INCIDENTE SULLA STRADA STATALE FRENTANA: MORTO MOTOCICLISTA 40ENNE 15 Maggio 2021 COVID: IN ABRUZZO REGISTRATI 112 POSITIVI, UN DECESSO E 105 GUARITI 15 Maggio 2021 Cronaca