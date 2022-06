L’AQUILA: MANIFESTAZIONE CONTRO MINISTRO SPERANZA: IN CORSO IDENTIFICAZIONE PARTECIPANTI

L’AQUILA – In occasione della visita di ieri del Ministro della Salute, Roberto Speranza, presso il comitato elettorale della candidata sindaca del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, sito in via XX settembre, un gruppo di circa 30 persone ha inscenato una manifestazione di protesta non preavvisata, contenuta solo grazie all’opera del personale della Polizia di Stato.

Il personale della Digos sta procedendo all’identificazione dei partecipanti per i quali è prevista la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per aver omesso di comunicare l’iniziativa al Questore.