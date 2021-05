L’AQUILA, DAL 20 MAGGIO AL VIA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE PATTINAGGIO: PRESENTATO IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Una grande kermesse sportiva che vedrà impegnati, all’Aquila, oltre 600 pattinatori di tutte le età, provenienti da tutto il mondo, che si confronteranno sulla pista comunale di Santa Barbara (il 21 e 22 maggio) e sul circuito stradale cittadino di Viale Corrado IV (il 23 maggio).

“Una grande manifestazione dello sport aquilano” ha detto l’assessore allo sport, Guido Quintino Liris, presentando questa mattina l’evento, “che darà lo start a pattinatori, ma anche alla ripresa delle attività sociali, culturali e turistiche dell’intero Abruzzo”.

A illustrare il programma e i contenuti della Manifestazione Internazionale di Pattinaggio su Pista e su Strada organizzata da Coni, Federazione Italiana Sport Rotellistici, Centro Sportivo Educativo Nazionale, World Skate, Regione Abruzzo, Comune e Provincia dell’Aquila, c’erano anche l’assessore allo sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, il presidente regionale della Federazione italiana Sport Rotellistici, Giovanni D’Eugenio, il presidente del Centro Polisportivo Cpga, Mario Miconi e il segretario generale della Federazione internazionale World Skate, Roberto Marotta, quest’ultimo anche in veste di Campione del Mondo di Pattinaggio su pista 1969.

Liris: “si tratta di un evento di grande impatto sportivo e di indubbio interesse sociale e di spettacolo, inserito nel circuito del Challenge Centro Italia 2021 che consta di 12 tappe; quella di L’Aquila sarà presumibilmente la seconda”.

Interverranno oltre 60 Associazioni e Società sportive provenienti da tutta la penisola ed atleti provenienti da Nazioni straniere. Saranno presenti delegazioni di atleti appartenenti ad Associazioni e Società sportive di tutto il territorio nazionale con particolare affluenza dalle Regioni limitrofe, quali Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise, Lazio, Umbria, Campania e dalle Provincie di Chieti, Pescara, Teramo.

Le gare si svolgeranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina sulla pista di pattinaggio Comunale di Santa Barbara e domenica nel Circuito Stradale ricavato lungo Viale Corrado IV (ricompreso tra la rotatoria di Via Piccinini con SS 80, seguendo per Via Corrado IV sino alla rotatoria di Via XXV aprile con Via XX Settembre e Via Vicentini, per proseguire sino a Viale della Croce Rossa, passando per via Vicentini, ricongiungendosi poi con via Corrado IV) per una lunghezza totale circa 3000 mt); nella stessa giornata, si svolgeranno gare riservate alle categorie giovanili su pista piana ricavata nella Piazza del Mercato di Piazza d’Armi.