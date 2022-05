L’AQUILA, MANNETTI: PROROGATI INCENTIVI PER ACQUISTO BICI A PEDALATA ASSISTITA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha prorogato, anche per il 2022, gli incentivi per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita in favore dei cittadini residenti sul proprio territorio.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti, che ricorda come “dal 2018 ad oggi sono stati concessi ben 1.562 bonus a fronte di un totale 1.636 di richieste, a dimostrazione di una crescente sensibilità verso la mobilità green e nei confronti dei temi del rispetto dell’ambiente”.

“Dal 2018 complessivamente l’Amministrazione comunale ha investito con propri fondi circa 800mila euro”, aggiunge la Mannetti. “Con questa iniziativa abbiamo favorito l’utilizzo della bicicletta quale strumento di trasporto per gli spostamenti casa/scuola-casa/lavoro e per il benessere psico-fisico dei cittadini. Per favorire l’utilizzo della bicicletta e garantire la sicurezza dei ciclisti è stata realizzata la Rete di Mobilità di Emergenza nelle principali traiettorie del centro storico e immediata periferia”.

“In cinque anni il nostro impegno incessante è stato rivolto all’avvio di un processo, sicuramente lungo e faticoso, che possa portare la città ad essere in futuro maggiormente vivibile”, rileva l’assessore, “nella profonda convinzione che, come tutte le città d’arte di caratteristiche e dimensioni analoghe alla nostra, la direzione nel lungo periodo non possa che essere quella di liberare dalle auto il centro storico. Per fare questo occorrono parcheggi e servizi e, nonostante la strada sia lunga e faticosa anche perché la città, complice l’avanzamento della ricostruzione, muta continuamente e sono dunque impensabili soluzioni definitive, abbiamo potenziato e rilanciato il mega parcheggio e il servizio navetta, aumentato gli stalli per i residenti e continuiamo, appunto, a incentivare l’uso delle biciclette”.