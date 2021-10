L’AQUILA, MAP A FUOCO DOPO LITE CON LA COMPAGNA: 38ENNE RINVIATO A GIUDIZIO

L’AQUILA – Dopo una grigliata in compagnia di amici, era tornato a casa e aveva litigato con la compagna. Quindi aveva provocato un incendio al Map situato a Collebrincioni.

Il 38enne, originario di Bari ma residente all’Aquila, è stato rinviato a giudizio, con il processo fissato nel mese di dicembre. Le accuse sono quelle di incendio e danneggiamento.

I fatti, in particolare, risalgono a metà marzo 2020l’uomo è stato rinviato a giudizio. Il processo è stato fissato per dicembre. Le accuse sono di incendio e danneggiamento.

I fatti risalgono a metà marzo 2020, in pieno lockdown. Non a caso, sia l’indagato che la compagna, insieme agli amici, erano stati denunciati per inosservanza ai provvedimenti adottati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del covid.

La lite era scoppiata el corso della grigliata e la compagna, risentita, aveva deciso di andare a dormire a casa di un’amica, nonostante le minacce dell’uomo di dare fuoco all’appartamento.

L’uomo, riporta il Messaggero, è assistito dall’avvocato Emiliano D’Onofrio del Foro di Foggia.