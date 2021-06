L’AQUILA, “MARCIAPIEDI INVASI DALLE PIANTE, IMPRATICABILI”: LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – Un gruppo di cittadini dell’Aquila protesta per la mancata manutenzione della vegetazione sopra i marciapiedi in via Domenico D’Ascanio e, più in generale, nella zona intorno all’area commerciale vicina al Carrefour.

“In alcuni tratti le piante sono talmente folte che costringono chi passa, specie quando si tratta di più persone, a scendere sul ciglio della strada rischiando di essere investiti dalle auto in corsa”, viene segnalato.

La zona è molto trafficata sia di mezzi sia di pedoni che dai condomini vicini raggiungono la zona commerciale.