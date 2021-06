L’AQUILA: “MARIO MAGNOTTA PRIMO INFLUENCER”, RAI 3 ABRUZZO CELEBRA MITO DEGLI SCHERZI TELEFONICI

L’AQUILA – “Magnotta e la lavatrice, il primo influencer”.

Questo il titolo di un servizio, a cura del giornalista aquilano Alberto Orsini, ex caporedattore di AbruzzoWeb, andato in onda questa mattina su Rai 3 Abruzzo, nella trasmissione “Buongiorno Regione”, dedicato al famosissimo Mario Magnotta, il bidello dell’Aquila vittima di scherzi telefonici negli anni ’80 e ’90, protagonista del primo e per anni unico fenomeno virale nell’epoca ancora privo di internet.

Un servizio che “abbraccia” vari temi legati a Magnotta e che dà spazio alle dichiarazioni dei due autori degli scherzi, Maurizio Videtta e Antonello De Dominicis, oggi noti imprenditori della ristorazione aquilana e all’epoca degli scherzi ex studenti di ragioneria (la stessa scuola in cui lavorava Magnotta come bidello), ma pure al Covid (“Probabilmente Mario sarebbe stato un negazionista e avrebbe giudicato il Covid una montatura”, ha dichiarato con la solita geniale ironia De Dominicis) e la “chicca” riemersa dagli archivi Rai, quella dell’ex bidello ospite, ad aprile, nel 1992, della trasmissione “I fatti vostri” condotta da Fabrizio Frizzi. (red.)