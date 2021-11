L’AQUILA: MARIO MAGNOTTA, UNA VIA O UNA PIAZZA PER IL ‘MITO’, SCATTA LA RACCOLTA FIRME ONLINE

L’AQUILA – Una petizione online, diretta al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per intitolare una via o una piazza a Mario Magnotta, è stata lanciata lo scorso 14 ottobre, giorno del 79esimo compleanno dell’indimenticabile bidello aquilano, scomparso nel gennaio del 2009, divenuto celebre per gli scherzi telefonici ai suoi danni.

La petizione è stata lanciata da Giorgio Fioravanti, che riprende un articolo di AbruzzoWeb dedicato a Magnotta proprio nel giorno del suo compleanno.

È possibile firmare all’indirizzo internet https://www.change.org/p/sindaco-di-l-aquila-intitoliamo-a-l-aquila-una-via-o-una-piazza-a-mario-magnotta?utm_content=cl_sharecopy_31046443_it-IT%3A1&recruiter=588223211&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition