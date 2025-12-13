L’AQUILA: MAROCCHINO IRREGOLARE ACCOMPAGNATO ALLA FRONTIERA

L’AQUILA – Irregolare sul territorio nazionale, pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo, la Polizia di Stato dell’Aquila, ieri, ha eseguito l’accompagnamento in frontiera di un cittadino straniero di origine marocchina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione, nell’ambito delle azioni di rimpatrio, infatti – si legge in una nota -, ha verificato che risultava gravato da plurimi precedenti di polizia e che era destinatario di provvedimento negativo da parte della Commissione territorialmente competente della richiesta di protezione internazionale formulata dal cittadino straniero.

La Commissione, oltre al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, ne ha attestato l’obbligo di rimpatrio.

Il personale della Polizia di Stato, ottemperando agli adempimenti di legge, ha condotto il cittadino straniero innanzi all’Autorità Giudiziaria per la convalida del provvedimento e, successivamente, è stato accompagnato in frontiera presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato nel tardo pomeriggio con volo diretto in Marocco.