L’AQUILA, MARSILIO: “GIORNATA TRISTE PER LA COMUNITA'”

L’AQUILA – “Quella di oggi è stata una giornata molto triste per la comunità aquilana. Il dramma familiare che ha colpito l’intera famiglia del dottor Vicentini ha lasciato tutti attoniti”.

È il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: “Oggi l’Abruzzo ha perso anche una donna di alto profilo, la senatrice Elena Marinucci, protagonista nel secolo scorso della scena politica abruzzese e nazionale. Ha saputo valorizzare il ruolo e l’impegno delle donne in politica e nella società civile, valori che rimarranno come memoria per il futuro”.