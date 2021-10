L’AQUILA, MARSILIO RICEVE VISITA ISTITUZIONALE COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI NICOLA MIRANTE

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi pomeriggio, a Palazzo Silone all’Aquila, la visita istituzionale del comandante provinciale del Carabinieri dell’Aquila, colonnello Nicola Mirante.

“Un incontro molto cordiale nel corso del quale ho formulato al colonnello Mirante gli auguri di buon lavoro nella certezza che il territorio sotto la sua giurisdizione, come ho avuto modo di verificare in questi anni, ha la massima attenzione da parte delle forze dell’Arma dei Carabinieri. Militari che sono stati chiamati in questo periodo di pandemia anche a garantire la sicurezza riguardo la salute pubblica di ciascun cittadino”, ha sottolineato il presidente Marsilio.