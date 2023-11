L’AQUILA: MARTEDI’ ASSEMBLEA CITTADINA, “CONFRONTO SU PROBLEMI NUOVE GENERAZIONI”

L’AQUILA – Benessere psichico, inclusione dei nuovi cittadini, sicurezza, movida, politiche abitative per gli studenti e i lavoratori, luoghi di aggregazione, scuola e università

Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati, “per cercare insieme soluzioni e per poter avanzare proposte”, nel corso dell’assemblea cittadina convocata da Azione L’Aquila, con l’Associazione Socialista Liberale e l’Associazione PER Popolari Europeisti Riformatori, in programma martedì 28 novembre, alle ore 18, nel Palazzetto dei Nobili, per aprire il confronto tra tutte le parti sociali sui problemi delle nuove generazioni nel capoluogo abruzzese.

“Sono invitati a partecipare tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la qualità di vita nella nostra città, i rappresentanti degli studenti, i sindacati, le associazioni, i comitati, i singoli cittadini che si fanno parte attiva. Una riflessione corale e trasversale per tornare tutti insieme ad occuparci della Comunità”, si legge in una nota.

I lavori si svolgeranno con il contributo del professor Ferdinando Di Orio, presidente dell’associazione Veronica Gaia Di Orio, e saranno introdotti e coordinati da Enrico Verini, consigliere comunale, Gianni Padovani, consigliere comunale, Mauro Fattore, segretario provinciale Azione L’Aquila, Angelo Mancini, segretario cittadino Azione L’Aquila, Roberta Gargano, presidente cittadino Azione L’Aquila.