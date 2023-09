L’AQUILA, MASSIMO SCIMIA: ”IGNORANO QUANTO DENUNCIATO, IN CENTRO STORICO CONTROMANO”

MONTICCHIO – “Il centro storico di Monticchio tacitamente trasformato in ‘variante’! Torniamo ad evidenziare che il cuore del paese non può sostituire una provinciale. E che non si può rimediare a un pericolo creando le condizioni affinché se ne generino altri. Il centro storico, compresa l’unica piazzetta dove possono giocare i bambini, è in preda al continuo passaggio degli automobilisti che, nell’esigenza di transitare da e verso Fossa, arrivano a percorrere i vicoli del paese contromano. Tutto prevedibile, tutto già denunciato a mezzo stampa, tutto ad oggi ignorato, in attesa che il destino decida per pedoni, ciclisti, residenti e automobilisti”.

È quanto afferma in una nota il consigliere comunale Massimo Scimia, del gruppo consiliare “Il Passo possibile”, tornando su quanto già denunciato pochi giorni fa insieme ai colleghi del gruppo, Elia Serpetti, Emanuela Iorio e Alessandro Tomassoni e al presidente dell’associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli. Riguardo la chiusura del tratto di provinciale, Sp36, che attraversa il centro abitato di Monticchio (L’Aquila) – a causa di lavori per la realizzazione di un nuovo intubato per la regimentazione delle acque irrigue – infatti, l’intero gruppo consiliare aveva già espresso che “sarebbe stato auspicabile un presidio (anche sporadico) della polizia municipale” data “l’importante mole di traffico che insisteva su tale arteria”.

Oggi il consigliere Scimia prosegue in una nota: “Abbiamo appreso dai media il risultato della riunione che si è tenuta lunedì 11 settembre negli uffici dell’Usra e che ha visto la partecipazione di Comune, Provincia, Soprintendenza. Nel sintetizzare il comunicato stampa, si agirà d’urgenza con l’inizio dei lavori per togliere il ponteggio, mettendo in sicurezza l’aggregato, annunciato per il 12 settembre e la fine lavori per il 31 ottobre. Bene, se questi sono i tempi crediamo che il disagio sia accettabile ma come non notare il totale silenzio sulla questione traffico nonostante i ripetuti sopralluoghi?”.