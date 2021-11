L’AQUILA: “MASTER & JOB”, SEMINARIO RIVOLTO A STUDENTI UNIVERSITARI E NEOLAUREATI

L’AQUILA – Lunedì 15 novembre, ore 11, si terrà il seminario “Master & Job, come creare ricchezza per i nostri giovani e le imprese del territorio” presso l’aula magna della facoltà di Economia dell’Università, aperto ai giovani studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea; organizzato dal Rotary Club L’Aquila in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila.

Master & Job è un progetto di alta formazione sostenuto dal distretto 2090 del Rotary International mediante l’erogazione di 12 borse di studio per l’accesso gratuito alla 24° edizione del master Ciba. Le lezioni (online) si terranno dal 14 febbraio al 2 aprile 2022 e toccheranno temi quali la comunicazione, l’impresa e la finanza. Al termine del master, sarà fatta una proposta di stage che, se svolta sul territorio, contribuirà alla crescita e l’innovazione delle imprese locali.

Il seminario coinvolgerà la partecipazione di Antonio Di Stefano (ore 11:15) nei saluti di apertura, presidente del Rotary Club L’Aquila, Carlo Villante, presidente Commissione Azione Giovani Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, past presidente RC L’Aquila, Camilla De Nicola, presidente Rotaract L’Aquila, Francesco Giansanti, referente per l’orientamento e placement Univaq, Roberta Pace, professore associato di finanza aziendale Univaq, Maria Cristina Cervale, professoressa di Diritto privato.

Di seguito la dottoressa Alexadra Fonzi darà la sua testimonianza quale borsista del Master edizione 2021.

Infine sono previsti gli interventi del professore Marco Agujari, referente distrettuale Master & Job o 2090 per il Programma Master & Job, di Laura Tinari, presidente giovani imprenditori Confindustria L’Aquila e di Raffaele Marola, già manager Sanofi, referente progetto Virgilio.

Ogni corsista potrà ricevere gratuitamente, dal 3 aprile per i 6 mesi successivi, un servizio di job tutor online personalizzato, ai fini di orientamento e supporto alle problematiche concernenti l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per accedere alle selezioni necessarie per l’assegnazione delle 12 borse di studio, occorre inviare quanto prima una mail a segreteria@eraclito2000.it con allegato il proprio curriculum, non oltre il prossimo 20 dicembre, specificando nell’oggetto: “candidatura per borse di studio Rotary, progetto Master & Job”.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.eraclito2000.it o chiamare il numero 3478840534.