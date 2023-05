L’AQUILA, MASTERCLASS 2023: “GRANDE SUCCESSO, PERCORSO INTENSO”, 6 MAGGIO EVENTO CONCLUSIVO

L’AQUILA – “Siamo giunti quasi al termine di questo breve ed intenso percorso. MasterClass 2023 sta riscuotendo un successo inatteso che non può che renderci onorati ed orgogliosi. Il riconoscimento del gratuito patrocinio anche da parte dell’Università degli Studi dell’Aquila, ufficializzato proprio questa settimana, ne è l’ennesima conferma”.

Lo scorso sabato 29 aprile, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, nel centro storico dell’Aquila, si è svolto il penultimo degli otto seminari della prima edizione di MasterClass 2023. La master class dal titolo “Intrecci: trama e crimine nella narrativa contemporanea italiana” è stata tenuta dalla dottoressa Lucia Faienza.

L’incontro, svoltosi in modalità interattiva con ausilio di mezzi audiovisivi, proiezione di spezzoni film e lettura di passaggi letterari, ha fornito ai ragazzi l’opportunità di esaminare con acume le dinamiche sofisticate tra trama e crimine nelle opere di autori quali Leonardo Sciascia e Roberto Saviano.

Approfondendo le tecniche narrative finemente elaborate da questi scrittori per dar vita a storie coinvolgenti e intense, gli studenti hanno potuto ampliare la loro consapevolezza della cultura e della società italiana attraverso un’indagine del panorama letterario e cinematografico, focalizzandosi sui temi del crimine, dell’omertà e della giustizia.

MasterClass 2023 è progetto pilota ideato e promosso dall’Associazione Centro Studi La Meta APS di Claudia Pagliariccio e l’Associazione Culturale Residenti nei Centri Storici “3:33” di Mirko Rocci con l’intento di condividere percorsi di eccellenza con un gruppo selezionato di giovani studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori aquilane.

Il progetto è finanziato dal programma Giving Now dell’azienda multinazionale onsemi e conta con il patrocinio gratuito del Comune dell’Aquila al quale si è recentemente aggiunto anche quello dell’Università degli Studi dell’Aquila.

“Come coordinatore del progetto, voglio cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente la massima istituzione culturale cittadina per il concreto supporto”, ha commentato il presidente Rocci alla conclusione dell’evento.

Per Pagliariccio, “il successo e risalto mediatico di MasterClass 2023 sono la dimostrazione plastica della sete di eventi culturali di alto livello attivamente manifestato dalla cittadinanza aquilana e non solo. Continueremo a lavorare in questa direzione cercando di ripetere ed ampliare l’esperimento di MasterClass, pensando magari anche a una prospettiva di dimensione regionale”.

L’evento conclusivo di MasterClass 2023, aperto a tutta la cittadinanza, è fissato per sabato 6 maggio e si articolerà in tre momenti distinti.

Alle ore 15:00: – Conferenza Stampa di chiusura con la partecipazione della rappresentante dell’azienda onsemi, Tina Babetto. – Lectio Magistralis dal titolo “La missione BepiColombo per l’esplorazione di Mercurio” a cura dell’Ing. Lorenzo Simone, dirigente di Thales Alenia Space Italia. – Cerimonia di chiusura di MasterClass 2023 con consegna agli studenti degli attestati ufficiali di partecipazione e calcolatrici grafiche, e delle targhe commemorative ai docenti.