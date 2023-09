L’AQUILA: “MATTONELLE CON SIMBOLO DELLA TRADIZIONE PER RIQUALIFICARE SPAZI PUBBLICI”, LA PROPOSTA

L’AQUILA – “Barcellona ha una sua mattonella tipica presente in molti spazi urbani, è una mattonella di cemento 20cm x 20cm oggi presente in circa 5 milioni di metri quadrati della città. La vedete in foto, la chiamano ‘Panot’. La mia proposta è quella di creare una mattonella per L’Aquila, ‘ju pezz’, da utilizzare nella riqualificazione degli spazi pubblici, come raccordo, nelle soglie, nelle cornici o nei tappeti centrali di piazze e piazzette, un disegno che attinga alla tradizione ma che rappresenti il lavoro fatto dal 2009”.

È la proposta di Roberta Gargano tra i fondatori dell’associazione Città di Persone che raggruppa residenti e commercianti del centro storico dell’Aquila.

“Si potrebbe dare vita ad un concorso di idee o dare incarico ad un grande architetto, si potrebbe inserire il progetto nel dossier della candidatura a capitale della cultura, codificarla e immaginare di lasciare una testimonianza, un segno che duri e che si possa raccontare alle generazioni a venire. Lo facciamo?”.