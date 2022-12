L’AQUILA: MAURIZIO MATTIOLI PROTAGONISTA DEL NUOVO SPOT DEL CENTRO IMPLANTOLOGIA DENTALE PARRAVANO

L’AQUILA – Dal palcoscenico alla sala operatoria per promuovere, attraverso l’arte, il Centro odontoiatrico dell’Aquila specializzato nell’implantologia, frequentato anche fuori dai confini cittadini e regionali.

Nasce sul binomio medicina e cinema il nuovo spot del Centro di Implantologia dentale dottor Marco Parravano, che ha come protagonista il noto attore e doppiatore italiano Maurizio Mattioli. Indelebili per il pubblico i suoi magnifici personaggi: dallo zio Augusto nella serie tv “I Cesaroni”, passando per il simpaticissimo Alberto Dominici in “Un ciclone in famiglia”, quest’ultimo soltanto uno dei tanti ruoli interpretati dal comico sotto la regia del grande Carlo Vanzina.

L’artista romano si è avvicinato alla città dell’Aquila per ragioni personali prendendo contatti con il Centro di implantologia diretto dal dottor Parravano.

Tra i due professionisti è nata subito un’amicizia e quasi per scherzo, in perfetto “stile Mattioli”, l’attore è diventato testimonial di questa campagna di comunicazione. In questo contesto ha preso vita uno spot promozionale che vede in campo il desiderio di esaltare le abilità dei suoi protagonisti.

Sfruttando la consolidata esperienza di Mattioli nell’interpretare il personaggio di Mastro Titta dell’opera “Il Rugantino”, che lo ha visto in scena nei più celebri teatri d’Italia, è stato costruito uno spot che intende mettere in evidenza tutta la professionalità del comico esaltando, allo stesso tempo, l’eccellenza del centro di Implantologia di cui è promotore.

Insomma, un’esperienza nuova e di grande risonanza anche per la stessa città dell’Aquila.

“Solo con fiducia e professionalità si raggiunge il successo”, spiega Mattioli nello spot.

Sul set allestito presso il Teatro Zeta dell’Aquila, ad affiancare il comico, la produzione ha messo insieme figure di spicco come il movie maker aquilano, in questa occasione anche regista, Sergio Ciarrocca, documentarista per Sky, Rai e Mediaset, specializzato in riprese subacquee, la cui esperienza l’ha visto esplorare e raccontare i mari di tutto il mondo o quasi; l’attrice teatrale e del piccolo schermo e doppiatrice Francesca Ceci, e una professionale troupe tecnica formata da esperti del settore (3 cameraman, 1 fonico, una costumista e truccatrice) provenienti da Roma e soliti trattare palcoscenici importanti.

Lo spot, ambientato in un teatro, parte al decimo ciak, con il regista costretto ad interrompere: “purtroppo ho dei seri problemi ai denti” confessa Mattioli alla sua truccatrice che prontamente lo indirizza proprio nel centro di implantologia dentale: “Il centro, con tecniche innovative e in sole 8 ore, ma soprattutto senza dolore, è in grado di risolvere definitivamente il problematiche con la progettazione ed applicazione immediata di impianti e di nuovi denti fissi. Una struttura dotata di strumentazione all’avanguardia, con sala chirurgica e sala degenza, il tutto gestito da personale altamente qualificato, con presenza anche dell’anestesista”, viene spiegato.