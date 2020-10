L’AQUILA: MAURIZIO ORTU CONFERMATO PRESIDENTE DELL’ORDINE

L’AQUILA – Maurizio Ortu è stato confermato presidente dell’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri L’Aquila per il quadriennio 2021-2024: le elezioni hanno avuto luogo nei giorni 17 e 18 ottobre durante i quali, nonostante il difficile periodo che l’intera comunità sta vivendo a causa della emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid 19, in moltissimi si sono recati alle le urne nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal protocollo anti-contagio adottato dall’Ente.

Per la componente medica all’interno del consiglio direttivo sono stati eletti: Anna Aracu, Domenico Barbati, Giuseppe Calvisi, Antonio D’Alessandro, Marisa D’Andrea, Mauro Daniele, Stefania Discepoli, Silvia Frasca, Mario Giannoni, Loreto Lombardi, Alfonso Marrelli, Maurizio Ortu, Angelo Petroni, Giulio Quercia, Claudio Zoccoli.

La Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi sarà presieduta da Angelo Petroni affiancato dal Mauro Daniele (vicepresidente) e da Silvia Frasca (segretario).

Confermata anche la presidenza della commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri affidata a Luigi Di Fabio che sarà composta da Massimo Di Cesare (vicepresidente), Maria Bruna Fulgenzi, Anna Claudia Iannessi e Davide Pietropaoli.

Eletti infine al Collegio dei Revisori dei Conti: Domenico Ciammetti, Americo Scarsella e Annalaura Casilli come componente supplente.

Il Consiglio direttivo neoeletto composto dalla componente medica e dai due più votati all’interno della Commissione degli Odontoiatri (Di Fabio, Pietropaoli) all’unanimità ha confermato Maurizio Ortu alla presidenza dell’Ordine per il quadriennio 2021-24 che sarà affiancato per il prossimo quadriennio da Mario Giannoni (Vicepresidente), Davide Pietropaoli (Segretario) e Claudio Zoccoli (Tesoriere).

