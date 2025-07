L’AQUILA: MAURO TORDONE NOMINATO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha nominato il garante dei diritti delle persone anziane: si tratta di Mauro Tordone.

Ex dirigente della segretaria dei segretari comunali, uomo impegnato nel sociale e in particolare come volontario della Caritas, Tordone è stato sindaco di Balsorano (L’Aquila).

È il primo garante del ruolo istituito nelle scorse settimane e la nomina è stata ufficializzata oggi con decreto firmato dal sindaco Pierluigi Biondi.

L’incarico, a titolo gratuito, avrà la durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.