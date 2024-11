L’AQUILA: MAXI CARTELLONE PUBBLICITARIO VOLA SU AUTO IN MARCIA, SFIORATO L’INCIDENTE

L’AQUILA – Attimi di paura per una donna che alcuni giorni fa si stava allontanando in macchina dall’ospedale San Salvatore dell’Aquila:un cartellone pubblicitario grande 6 metri per tre (nella foto) si è staccato dal tabellone sul quale era incollato ed è planato sull’automobile in marcia.

Terrore per la donna che si è vista persa non sapendo cosa fare. Nonostante lo choc essa è riuscita a fermare la macchina in tempo utile senza perderne il controllo. Ma la fortuna sta nel fatto che in quel momento non stavano transitando altre automobili altrimenti la storia a lieto fine avrebbe potuto avere un diverso esito.

Ma non è la prima volta che si registra un fatto simile. Tempo addietro fu un dipendente Asl a trovarsi nella stessa situazione ma anche in quel caso tutto andò per il meglio.